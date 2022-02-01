Великий Новгород, 1 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Новгородской области найдено тело годовалой Ангелины Солдатовой, которая пропала поздним вечером 25 января в городе Холм. Об этом 1 февраля сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс».

Vk.com/poisk_propavshih53 Пропавшая девочка на Новгородчине найдена мертвой. (цитата группы «ВК» НООО «Поисково-спасательный отряд «ФЕНИКС")

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 января были заключены под стражу 34-летняя мать ребенка Кристина Богданова и ее 24-летний сожитель Спартак Бушуев.

«Солдатова Ангелина, 2020 года рождения (1 год 9 месяцев) найдена. Погибла», — говорится в сообщении поисковиков.

Как сообщает телеграм-канал «112», тело ребенка было обнаружено в снегу на огороде соседнего участка.

Напомним, вечером 25 января стало известно о бесследном исчезновении девочки 2020 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. В ходе расследования уголовного дела следователи также установили, что семья ребёнка состояла на учете в органах системы профилактики.

В декабре 2021 года семь старших детей женщины были помещены в социальное учреждение в связи с ненадлежащими условиями их проживания. При этом девочка 2020 года рождения была оставлена в семье, вопрос о помещении её в специализированное учреждение рассмотрен не был. Ввиду чего следственными органами СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района.