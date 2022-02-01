Бухарест, 1 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Румынии стартовала масштабная программа переписи населения и жилищного фонда страны. Об этом 1 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

RitaE Население

Согласно официальной информации, общенациональная акция будет проводиться в несколько этапов. На первом из них представители государственных социологических служб будут использовать информацию административных источников (налоговой инспекции и базы МВД), на втором — каждому гражданину, имеющему доступ в интернет, будет предложено лично заполнить соответствующие компьютерные данные. Третий тур предусматривает сбор данных непосредственно по месту жительства граждан.

Впервые в истории социологии Румынии перепись населения (жилья) страны осуществляется в электронном режиме.

«Традиционные бумажные бланки остались в прошлом», — резюмировал представитель Национального института статистики Владимир Александреску.

Всеобщая перепись населения Румынии изначально была запланирована на 2021 год, но была перенесена на год из-за пандемии.