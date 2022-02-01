Брянск, 1 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Заседание по делу главного врача Брянской межрайонной больницы Николая Ромащенко перенёс Брянский районный суд.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

Медика обвиняют в халатности из-за сбоя в работе аппаратов искусственной вентиляции лёгких, в результате чего погибли шесть пациентов больницы. По версии следствия, в 2020 году Ромащенко трудоустроил в медучреждение рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Сотрудник без предварительного инструктажа по техбезопасности и технического обучения допустил резкое повышение давления в системе снабжения аппаратов ИВЛ кислородом. Оборудование было выведено из строя, следствием чего стала механическая асфиксия и гипоксический отёк лёгких шести пациентов.

Рассмотрение уголовного дела отложено до 8 февраля, сообщает ТАСС.