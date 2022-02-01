Пенза, , 09:55 — REGNUM В Пензенской области за 2021 год в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) провели 919 процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) на общую сумму 88,4 млн рублей. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС Пензенской области.

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Кроме этого, в 2021 году проведено 265 процедур криоконсервации эмбрионов и 282 процедуры размораживания криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом женщине.

В случае возникновения показаний при выполнении программы ЭКО по программе ОМС использование донорских эмбрионов, ооцитов, спермы, исследование эмбриона на наличие хромосомных аномалий и генетических заболеваний на раннем этапе развития производится дополнительно за счет личных средств.

Пройти процедуру ЭКО можно бесплатно в медорганизациях по всей России.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в роддомах Пензенской области родилось 94 мальчика и 90 девочек.

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