В Пензенской области за год провели более 900 процедур ЭКО
Пенза, 1 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Пензенской области за 2021 год в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) провели 919 процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) на общую сумму 88,4 млн рублей. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС Пензенской области.
Кроме этого, в 2021 году проведено 265 процедур криоконсервации эмбрионов и 282 процедуры размораживания криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом женщине.
В случае возникновения показаний при выполнении программы ЭКО по программе ОМС использование донорских эмбрионов, ооцитов, спермы, исследование эмбриона на наличие хромосомных аномалий и генетических заболеваний на раннем этапе развития производится дополнительно за счет личных средств.
Пройти процедуру ЭКО можно бесплатно в медорганизациях по всей России.
ИА REGNUM ранее сообщало, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в роддомах Пензенской области родилось 94 мальчика и 90 девочек.
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