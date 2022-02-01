Москва, 1 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Москве за четыре года — с 2018 по 2021 год — объём продаж нежилой недвижимости увеличился в 5,9 раза, сообщается на портале мера столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Так, в 2018-м было заключено 294 сделки, в 2019-м — 522, а в 2020-м — 898 договоров, а в 2021-м — 1755 договоров купли-продажи нежилых нежилой недвижимости общей площадью 116 тыс. кв. метров.

В 2021 году больше всего недвижимости в Москве — 807 сделок — купили физлица, с индивидуальными предпринимателями заключено 669 договоров, а с юрлицами — 279. Наибольшим спросом у покупателей недвижимости пользовались машино-места — 1125 договоров купли-продажи

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году введены 6 млн кв. метров жилой недвижимости.

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