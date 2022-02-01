Москва, , 14:12 — REGNUM Премьер-министру Армении Николу Пашиняну удалось установить контроль над властями Нагорно-Карабахской республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Араик Арутюнян и Никол Пашинян Primeminister.am

«Процесс гомогенизации власти затронул и Нагорно-Карабахскую республику. Президент Бако Саакаян был явно не союзником Пашиняна, но в результате выборов, прошедших незадолго до Второй Карабахской войны, Араик Арутюнян, близкий к Пашиняну человек, стал руководить в Степанакерте. И, в принципе, мы сегодня не видим какой-то отдельной линии Степанакерта от Еревана», — сказал эксперт.

Напомним, что Араик Арутюнян вступил в должность президента НКР 21 мая 2020 года.