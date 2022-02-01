* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 1 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Ссылаясь на саммит в Осло и возобновление деятельности дипломатических миссий некоторых государств в Кабуле, представитель президента России в Афганистане заявил, что правительства стран мира обрели большее доверие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что движение стало на один шаг ближе к международному признанию.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Замир Кабулов заявил информационному агентству ТАСС, что оказание гуманитарной помощи Афганистану и расширение дипломатических контактов с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показывают, что «есть определенное доверие к правящему режиму [в Кабуле]».

Хотя Россия ещё не признала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), спецпредставитель РФ предположил, что «Кабул может направить в посольство Афганистана в Москве ряд дипломатов среднего и низшего звена». Однако он не уточнил, будет ли российское правительство выдавать дипломатические визы представителям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на оптимизм России в отношении «позитивных шагов» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она по-прежнему считает, что движение не создало условий для внутреннего и внешнего признания. Но это не значит, что Москва не приветствует нормализацию отношений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с другими странами.

«Мы наблюдаем шаги Японии по возобновлению деятельности своего посольства в Афганистане, и Москва приветствует такой подход зарубежных стран», — сказал Кабулов.

Кабулов подчеркнул, что Москва придерживается международного и своего внутригосударственного права в отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его мнению, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут полностью нормализовать отношения с миром, не принимая глобальных требований.

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«Все существующие ограничения могут быть полностью сняты только при конкретных действиях нового правительства в Афганистане. Этими мерами являются завершение межафганского мирного процесса, установление инклюзивного и умеренного правительства и борьба с терроризмом», — сказал он.

Напомним, Россия внесла «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических группировок и призывает движение изгнать террористические организации из Афганистана.