Нижний Новгород, , 09:20 — REGNUM Тело пропавшей полуторагодовалой девочки 2020 года рождения из города Холм Новгородской области, которую искали с 24 января, обнаружили волонтеры. Об этом 1 февраля сообщается на странице ПСО «Феникс» в соцсети «ВКонтакте».

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

"Найдена. Погибла», — говорится в сообщении.

Также в нем приносятся соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

Отметим, ранее в Следственном управлении СК России сообщили, что в ночь на 25 января в Холме пропала полуторагодовалая девочка, после чего были возбуждены уголовные дела об убийстве малолетней и о халатности местных чиновников из комитета образования.