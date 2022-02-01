Аксайский район, Ростовская область, 1 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Ростовской области женщина, управлявшая иномаркой, насмерть сбила пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился поздним вечером 31 января в Аксайском районе на участке автодороги М-4 «ДОН» — Ольгинская — Верхнеподпольный — Семикаракорск — Волгодонск. Женщина, находившаяся за рулём Hyundai Solaris, сбила мужчину. Предположительно, пешеход шел в тёмной одежде навстречу автомобилю посреди дороги.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В случившемся разбирается полиция.