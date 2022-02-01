Ульяновск, , 09:20 — REGNUM В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры одна из управляющих компаний пересчитала плату жителям за холодную воду. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нарушение было выявлено Инзенской межрайонной прокуратурой. В надзорном ведомстве установили, что администрация управляющей организации «ЖЭУ», которое обслуживает 63 многоквартирных дома, при «определении размера платы за холодное водоснабжение неправомерно учла площади чердаков и подвалов».

По данному факту внесено представление об устранении нарушений.

В прокуратуре отмечают, что в результате жильцам пересчитали плату за услуги холодного водоснабжения на общедомовые нужды. Речь идёт о сумме более 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Ульяновской области в ходе прокурорской проверки выявлено, что более 350 учащихся одного из техникумов заплатили за обучение «задним» числом. Тогда отмечалось, что перерасчёт превысил 565 тыс. рублей.

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