Ульяновск, 1 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры одна из управляющих компаний пересчитала плату жителям за холодную воду. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Нарушение было выявлено Инзенской межрайонной прокуратурой. В надзорном ведомстве установили, что администрация управляющей организации «ЖЭУ», которое обслуживает 63 многоквартирных дома, при «определении размера платы за холодное водоснабжение неправомерно учла площади чердаков и подвалов».

По данному факту внесено представление об устранении нарушений.

В прокуратуре отмечают, что в результате жильцам пересчитали плату за услуги холодного водоснабжения на общедомовые нужды. Речь идёт о сумме более 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Ульяновской области в ходе прокурорской проверки выявлено, что более 350 учащихся одного из техникумов заплатили за обучение «задним» числом. Тогда отмечалось, что перерасчёт превысил 565 тыс. рублей.

Читайте также: Более 350 учащихся ульяновского техникума переплатили за обучение