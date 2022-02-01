Ярославль, 1 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Ярославле 26 процентов сотрудников областной станции скорой медицинской помощи находятся на больничном из-за COVID-19, ОРВИ и других заболеваний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Yarregion.ru Машина «Скорой помощи» в Ярославле

По данным на 31 января 2022 года на станции болеет 159 человек. Пятью днями ранее департамент называл цифру в 80 заболевших в ярославской «скорой». Всего на станции в Ярославле работает 604 человека.

В Рыбинске ситуация чуть менее напряженная. На местной станции скорой медицинской помощи сейчас болеют 25 сотрудников из общей штатной численности 205 человек. Таким образом временно нетрудоспособны 12 процентов работников станции в Рыбинске.