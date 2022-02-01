Самара, 1 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Движение для грузовых автомобилей и маршрутных транспортных средств временно ограничили на трассе в Самарской области. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ИА REGNUM Метель

Временное ограничение движения для этих транспортных средств было введено на участке с 29 (+115 м) км по 132 (+565 м) км автотрассы М-5 «Урал» на участке подъезд к г. Оренбург в Самарской области.

Сообщается, что примерное время окончания ограничения движения 10:00 часов.

Ограничение введено из-за наступления неблагоприятных погодных условий в регионе: порывов ветра до 20 метров в секунду, сильного снега и снежных заносов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области поручил усилить работу по расчистке крыш.