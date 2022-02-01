Орск, Оренбургская область, , 09:14 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области в 2022 году на ремонт дорог выделяют 9 млн рублей, что втрое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Ремонт дороги Cap.ru

Уже проведены торги. Определен подрядчик. Составлен примерный список дорог, требующих восстановления поврежденного асфальта. В него вошли участки дорог, на которые жаловались горожане, а также имелись претензии со стороны Госавтоинспекции. «Одним из первых участков, куда зайдет дорожная фреза, станет улица Металлистов», — сказали в мэрии.

После таяния снега комиссия еще раз осмотрит муниципальные дороги. В случае необходимости, перечень адресов будет скорректирован.