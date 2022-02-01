Прибайкальский район, Бурятия, 1 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии ликвидировали последствия аварии на теплосетях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства и модернизации ЖКХ 1 февраля, в домах местных жителей восстановлено отопление.

ГУ МЧС по Бурятии Коммунальная авария в селе Ильинка. Бурятия

Накануне аварийные службы обнаружили участок прорыва на теплотрассе, после чего в дома был проложен временный трубопровод. Теплосети тем временем отогрели и отремонтировали.

«Ситуация была не простая. Много времени ушло на обнаружение поврежденного участка. Были привлечены специалисты ТГК-14», — прокомментировал глава ведомства Николай Рузавин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января работа местной котельной была остановлена из-за свища на трубопроводе. В результате без тепла остались 44 квартиры, в которых проживает 51 человек. На время проведения ремонтных работ районные власти ввели режим ЧС.