В Чечне возбудили дело против Заремы Мусаевой за нападение на полицейских
Грозный, 1 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Чечне возбудили дело против задержанной в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой, которая является супругой бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева и матерью оппозиционеров братьев Ибрагима и Абубакара. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, пишет «NewsTracker».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что своим поведением Зарема Мусаева заработала себе на реальный срок. Напомним, по словам чеченского лидера, женщину трижды вызывали в полицию как свидетеля для дачи показаний по делу о мошенничестве. Однако она не являлась. В итоге 20 января в Нижнем Новгороде произошло её задержание и принудительная доставка в Чечню.
«После того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела», — прокомментировал события Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Читайте также: Госдеп США призвал Кадырова прекратить преследование «инакомыслящих»