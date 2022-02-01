Кишинёв, , 09:10 — REGNUM В Молдавии в течение суток 31 января в ходе 8760 исследований выявили 2449 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 440 698 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 382 698 человек, в том числе 1315 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2862 пациента с COVID-19, в том числе 158 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 642 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали семь таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 3700 заражений коронавирусом в результате проведения 13 270 тестов. Врачи выписали за сутки 2940 человек, умерли 14 пациентов с COVID-19.