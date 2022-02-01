Москва, , 09:20 — REGNUM В Якутии потратят более 120 млн рублей на создание новых спортивных площадок с доступом к интернету. Распоряжение о выделении этой суммы республике подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Будущая спортплощадка Yarnews.net

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Спортплощадки должны быть современными и хорошо оснащёнными, подчёркивается в документе. Средства на эти цели выделены на условиях софинансирования в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Цель создания площадок — развитие физической культуры и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2021 году собирались создать семь спортивных комплексов, но один из них не был достроен в срок. В якутском селе Бердигестях Горного района не успели завершить работы на стрелковом комплексе стоимостью 377 млн рублей.