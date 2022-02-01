Джакарта, , 09:08 — REGNUM Министерство юстиции и прав человека Индонезии предоставило ремиссию 25 из 69 заключенных-конфуцианцев на китайский Новый год, сообщает Kompas.

Тюрьма AlexVan

«Поздравляем всех заключенных, которые отмечают китайский Новый год. Те, кто не получил ремиссии, просим проявить терпение», — говорится в заявлении министерства юстиции.

По состоянию на 24 января 2022 года в тюрьмах Индонезии находятся 272 864 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил всех жителей с наступлением китайского Нового года.

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