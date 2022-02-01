Чита, , 09:06 — REGNUM За 2021 год в Забайкалье зарегистрировано 21,7 тыс. преступлений, что на 4,4% меньше, чем в 2020 году (22,7). Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает прокуратура региона. Отмечается также тенденция сокращения в крае зарегистрированных преступлений сохраняется на протяжении нескольких лет. К примеру, пять лет назад (за 2016 год) их количество составляло 29,7 тыс. При этом темпы снижения преступности в Забайкалье опережают средние значения динамики как по России (-2%), так и по ДФО (+0,9%).

Уровень преступности составил 2060,5 преступлений на 100 тыс. населения, что существенно выше среднероссийского (1371,3). Вместе с тем Забайкальский край по итогам 2021 года по уровню преступности в России занимает 78 место из 85 (по итогам 2020 года — 80, по итогам 2016 года — 84). В ДФО по данному показателю Забайкалье занимает 8 из 11 мест, обойдя Бурятию (2107,7), Еврейскую автономную область (2123,3) и Амурскую область (2331,8).

Из общего числа зарегистрированных 50,3% составляют преступления против собственности, 20,3% — против личности, 8,6% — против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Несмотря на общее снижение зарегистрированных преступлений, их рост отмечается в Каларском (+23,3%), Забайкальском (+13,5%), Дульдургинском (+7,1%), Черновском г. Читы (+5,5%), Агинском (+5,4%), Акшинском (+5,3%), Центральном г. Читы (+4,5%), Оловяннинском (+4,4%), Шелопугинском (+4,4%), Могочинском (+2,8%), Ингодинском г. Читы (+2,1%), Балейском (+1,4%) и Шилкинском (+0,4%) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Забайкалье по итогам 2021 года отмечено снижение уровня криминальных проявлений, известило ГУ МВД РФ по региону. Всего за год в крае было зарегистрировано 21 707 преступлений, что на 4,4% меньше чем в 2020 году. При этом по ДФО снижение составило 1,9%, а в целом по России возросло — на 0,9%.

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