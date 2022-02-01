Владивосток, 1 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Владивостока 1 февраля продлил срок содержания под стражей бывшего мэра города Олега Гуменюка.

Pixabay.com Суд

Читайте также: Экс-главу Владивостока оставили в СИЗО

«По ходатайству следствия, которое удовлетворил суд, Олег Гуменюк будет находиться под стражей до 3 апреля», — сообщил VL.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Гуменюка будут судить за покровительство в махинациях при организации похорон. За такие «услуги» экс-мэр получил от компании «Некрополь» более 19,5 млн рублей.

Ранее Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении заведующего крематорием МБУ «Некрополь», обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Читайте также: Один из фигурантов «похоронного» дела во Владивостоке отделался штрафом