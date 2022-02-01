* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:05 — REGNUM Репортеры Ariana News сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 января арестовали двух журналистов: Вариса Хасрата и Аслама Хиджаба. Причины их задержания и судьба пока неизвестны.

Арест Fokusutama.com

Организация по защите прав журналистов также выступила с заявлением в Кабуле, подтверждающим, что двое их коллег из Ariana News были задержаны 31 января разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своем офисе в Кабуле и увезены в неизвестном направлении.

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали задержание журналистов.

Афганские СМИ заявляют, что задержание талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) журналистов ещё более ограничивает пространство для деятельности независимых средств массовой информации, и призывают радикалов объяснить задержание Вариса Хасрата и Аслама Хиджаба.

В докладе, который Генеральный секретарь ООН намеревается направить Совету Безопасности, указывается на бедственное положение афганских правозащитников и журналистов.

«Правозащитники и работники СМИ живут под угрозой смерти, нападений, запугиваний, преследований, произвольных задержаний и жестокого обращения», — заявил Антониу Гутерреш.