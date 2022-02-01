Челябинск, 1 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Челябинске по причине загрязнения атмосферного воздуха возбуждено 14 административных дел. Об этом сообщает региональное минэкологии.

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В настоящее время по всем фактам ведутся расследования. По данным ведомства, в течение последних двух недель на территории города и в ряде территорий области часто совсем не было ветра. Это вызывало смог. В связи с этим загрязнителям было предписано снизить объёмы выбросов в атмосферу на 15−20 процентов.

Факты нарушений фиксировались системами контроля. Всего с 19 по 30 января только передвижные лабораторно-аналитические комплексы «Центра экологического мониторинга» совершили 78 выездов в Челябинске и Коркино.