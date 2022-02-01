Чебоксары, , 09:02 — REGNUM В Чувашии задержан директор государственного унитарного предприятия республики «Биологические очистные сооружения» («БОС»). В настоящее время он помещён под домашний арест, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах республики.

На ГУП «БОС» в Чувашии ИА REGNUM

Директора ГУП «БОС» задержали 29 января. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца.

По имеющимся сведениям, руководителя государственного предприятия подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Расследование продолжается.

Отметим, что ГУП «Биологические очистные сооружения» является подведомственной организацией министерства строительства Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии в рамках уголовного дела бывшего вице-премьера республики был осуждён бывший директор ГУП «БОС». Следствие установило, что злоумышленники совместно с другими пособниками реализовывали аферу с незаконным получением более 20 млн рублей субсидий. В феврале 2020 года Ленинский райсуд Чебоксар назначил фигуранту уголовного дела 3,5 года колонии общего режима.