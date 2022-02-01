Кызыл, 1 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Власти Тувы направили в прокуратуру информацию о фактах завышения цен на уголь в некоторых муниципалитетах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в сопроводительном письме предложено принять меры реагирования против местных руководителей.

Правительство Тувы Торговля углём. Тувы

В частности, факты завышения установленных правительством цен на топливо выявлены в Кызыле и Шагонаре. В столице предприниматель предлагал уголь по цене 3220 рублей за тонну вместо предельной 2507, в Шагонаре — по 2750. По итогам рейдов выяснилось, что цены завышают в основном частные торговцы.

«Своим обращением за помощью к прокурорам Служба по тарифам рассчитывает заставить глав муниципальных образований и председателей местных администраций следить за выполнением правительственного решения о цене и привлекать нарушителей к административной ответственности», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее правительство Тувы своим постановлением ограничило цену на уголь, добываемого на Каа-Хемском и Чаданском разрезах.

На этом попытались заработать перекупщики, которые начали вывозить топливо в соседнюю Хакасию. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, республиканские власти ввели временный запрет на вывоз угля из республики.