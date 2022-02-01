Кишинёв, 1 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В селе Хиришены Теленештского района Молдавии выявлена вспышка птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

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По информации ведомства, распространение болезни подтвердили в лаборатории. Заразившихся птиц уничтожили, чтобы пресечь дальнейшее распространение инфекции.

Сообщается, что владельцам уничтоженных пернатых выплатят компенсацию. В ANSA призывают других фермеров не выпускать своих птиц на пастбища и водоёмы, ограничить контакты с другими птицами.

Стоит отметить, Россельхознадзор с 1 февраля ввёл запрет на ввоз в Россию из Молдавии птицеводческой продукции. Это касается мяса птицы, яиц и товаров, в которые входят эти компоненты.