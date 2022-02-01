Сеул, , 08:59 — REGNUM Южная Корея стала полноценным участником Соглашения о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), которое было ратифицировано парламентом республики в начале декабря. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба правительства страны.

Южная Корея

По его мнению, вхождение в новое региональное соглашение позволит национальным компаниям получить более лёгкий доступ к новым рынкам как в традиционных для Южной Кореи производственных отраслях (металлургия, автомобилестроение и другие), так и в сфере услуг и развлечений (видео‑ и аудиопродукция, онлайн-игры).

пресс-служба правительства Южной Кореи «Для Республики Корея, экономика которой в значительной степени опирается на экспорт, это означает значительную диверсификацию рынков».

В региональном торговом соглашении, которое было образовано в ноябре 2020 года, участвуют 15 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония. В сумме они производят треть мирового ВВП. Планируется, что в течение 20 лет между участниками ВРЭП будут постепенно снижаться (или отменяться) торговые тарифы.

Согласно данным южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики, объем экспорта Южной Кореи в 2020 году в страны — участницы соглашения о ВРЭП составил $254,3 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата вступления в силу соглашения о ВРЭП в Южной Корее