Уфа, , 09:01 — REGNUM Двум осужденным отказали в помиловании в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что в Уфе состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии. Члены комиссии рассмотрели обращения двух осужденных и приняли отрицательные заключения.

Так, осужденный мужчина 1996 года рождения был признан судом виновным в мошенничестве и приговорен к полутора годам лишения свободы.

«Он предлагал людям услуги по ремонту квартир, брал с них деньги и скрывался, не выполнив обязательства. Это продолжалось почти два месяца. Доказана его причастность к четырем эпизодам мошенничества на общую сумму 70 тысяч рублей. На сегодня ущерб потерпевшим возмещен частично. Примечательно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом: в 2013 году ему был назначен условный срок по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии, председатель комиссии Константина Толкачева, который добавил, что комиссия не увидела в материалах дела оснований для помилования, к тому же срок отбывания наказания истекает уже в марте.

Второй осужденный мужчина 1969 года признан судом виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью по управлению автомобилями на три года.

«Раньше этот человек уже подвергался административному наказанию за то, что отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Вождение в нетрезвом виде недопустимо ни при каких обстоятельствах. Этому нет оправдания. Радует, что в данном случае не пострадали невинные люди. Исправительные работы и временное лишение права садиться за руль не представляется комиссии чрезмерно суровым наказанием, поэтому прошение о помиловании оставлено без удовлетворения», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии отклонили четыре ходатайства о помиловании осужденных.