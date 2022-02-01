Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве у сервиса автоматического анализа рентгенологических исследований Hub Telemed появилась новая функция — возможность проводить оценку результатов маммографии, сообщается на портале мера столицы.

Маммография AlarconBenthos

Новая функция помогает обрабатывать снимки с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и дает возможность медикам из других регионов России проконсультироваться с московскими врачами.

Отмечается, что доступ к платформе предоставляется только медицинским работникам —специалистам лучевой диагностики и представителям клинических специализаций (терапевтам, пульмонологам).

Как сообщало ИА REGNUM, сервис Hub Telemed с использованием ИИ заработал в Москве в 2021 году на базе единой цифровой платформы здравоохранения.

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