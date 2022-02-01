Магас, , 08:58 — REGNUM В Ингушетии произошло нападение на сопредседателя общественного движения «Мехка-Кхел» («Народный Суд») Сараждина Султыгова. В дом к общественнику днем 31 января пришли двое мужчин. Как только им открыли дверь, они набросились с кулаками на слепого пенсионера, повалив его и избивая, а после этого скрылись на машине с чеченскими номерами.

Избиение Pixabay.com

«Нападавшие потребовали от пострадавшего отказаться от видеообращений по поводу определения границы с Чечней», — пишет «Интерфакс».

Известно, что ранее глава Чечни дал ингушам три дня на представление ему претензий. На этот ультиматум ответил Сараждин Султыгов. Он предложил создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами, оказать помощь в восстановлении прав на жилье для ингушей, вынужденных выехать из Чечни во время военных действий. Кроме того, общественник попросил отказаться от критических высказываний в адрес ингушей.

В настоящее время информации о совершенном избиении общественника на официальных сайтах правоохранительных органов нет.

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