Благовещенск, , 09:06 — REGNUM Житель города Завитинск в Амурской области осуждён за убийство женщины и покушение на жизнь мужчины. По решению суда амурчанин проведёт в тюрьме 12,5 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Убийство publicdomainpictures.net

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Мужчина напал на людей с ножом. Его сожительница от полученных травм скончалась, находившийся рядом с ней мужчина выжил. Нападавший явился с повинной и частично признал свою вину, это было учтено при назначении ему наказания. Отбывать срок житель Завитинска будет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени раскрыли дело о жестоком убийстве, совершённом 26 лет назад. Тогда был убит и сожжён мужчина. Выяснилось, что причиной нападения на него стал грубый отказ дать сигарету.