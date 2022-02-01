Хабаровск, , 09:05 — REGNUM В Хабаровском крае осуждён лидер ОПГ, который обвиняется в совершении 33 преступлений: кражах, грабежах, разбойных нападениях и умышленном уничтожение или повреждение имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд Sledcom.ru

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В суде установлено, что фигурант создал организованную преступную группу для совершения хищений и разбойных нападений.

Почти год, с марта 2019-го по апрель 2020 года группа действовала преимущественно на территории Хабаровского района, имела свою иерархическую систему управления.

Преступления носили дерзкий характер, насилие применялось в отношении охранников, которые во время защиты имущества от преступников были связаны и избиты.

От действия ОПГ пострадали 44 физических и юридических лиц, ущерб — 9,7 млн рублей. Часть потерпевших лишилась средств к существованию.

Лидера преступной группы приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Для исполнения требований потерпевших о возмещении вреда арестованы счета и имущество осужденного на сумму более 5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовные дела в отношении подельников находятся на рассмотрении в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чугуевском округе возбуждено уголовное дело по факту многомиллионного хищения.