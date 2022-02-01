Малоярославец, Калужская область, , 09:04 — REGNUM Разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия с последующим гидроударом произошла в литейном цеху №1 завода по производству алюминиевых конструкций ООО «Агрисовгаз» в Малоярославце Калужской области в ночь на 1 февраля. В результате произошло разрушение части стены на площади 40 квадратных метров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Гидроудар разрушил стену на заводе ООО «Агрисовгаз» в Малоярославце 40.mchs.gov

По информации региональной прокуратуры, в результате происшествия пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

В настоящее время организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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