Чита, , 08:56 — REGNUM В 2021 году суммарный бюджет проектов, реализованных в сфере здравоохранения Забайкалья, составил более 850 миллионов рублей, сформировалась экономия финансовых средств в сумме 96,6 миллиона рублей, которая будет использована в 2022 году. Об этом 1 февраля сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина, известив о стопроцентном выполнении мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения. Подробности с публичного отчета глав краевых министерств сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Новый ФАП установлен в селе Подволок в Забайкалье Министерство здравоохранения Забайкальского края

«В рамках мероприятий за 2021 год было проведено 24 капитальных ремонта медицинских организаций, приобретена 81 единица медицинского оборудования и 108 единиц медицинского автотранспорта для медучреждений здравоохранения», — пояснила Оксана Немакина.

По её словам, благодаря реализации региональных и федеральных программ на территории Забайкальского края снизился процент медицинских организаций, которые нуждаются в проведении капитальных ремонтов — на 6,1%, на 16% снизилось количество объектов в аварийном состоянии.

«В деревянном виде на сегодня 410 медицинских организаций, что на 17% меньше, чем в 2019 году», — сообщила Оксана Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года отмечалось, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в бюджете Забайкальского края предусмотрено 967 миллионов рублей. Из них большая часть средств — 540 миллионов рублей — будет направлена на приобретение оборудования в 17 медицинских учреждениях края.

Читайте также: Забайкалье потратит почти миллиард рублей на модернизацию первичного звена