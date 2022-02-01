Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 08:55 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги от укусов безнадзорных собак пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Злая собака (сс) freegr

В результате дети получили травмы и были вынуждены пройти курс вакцинации и уколов от бешенства. Прокуратура Лабытнанги обратилась в суд с иском о взыскании с местной администрации возмещения морального вреда в пользу каждого ребенка. Суд взыскал с мэрии компенсацию на общую сумму 60 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Приморья ввели режим повышенной готовности в связи с активностью бездомных собак.

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