Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 1 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги от укусов безнадзорных собак пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

(сс) freegr Злая собака

В результате дети получили травмы и были вынуждены пройти курс вакцинации и уколов от бешенства. Прокуратура Лабытнанги обратилась в суд с иском о взыскании с местной администрации возмещения морального вреда в пользу каждого ребенка. Суд взыскал с мэрии компенсацию на общую сумму 60 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Приморья ввели режим повышенной готовности в связи с активностью бездомных собак.