Сеул, 1 февраля 2022, 08:51 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи
Военнослужащие армии Южной Кореи
(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 177 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 4913.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 18 343 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 864 042.

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