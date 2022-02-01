Москва, 1 февраля 2022, 13:52 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян всё время после своего прихода к власти в 2018 году занимался строительством и укреплением своей власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Никол Пашинян
Никол Пашинян
Gov.am

«После ухода в оставку президента страны Армена Саркисяна в Армении произошла гомогонезация политической жизни. С 2018 года Пашинян шаг за шагом выстраивал власть под себя. Ему достался чужой политический парламент, чужие политические мэрия и совет старейшин Еревана и старая, сформированная ещё при Роберте Кочаряне, судебная власть. Но теперь всё это ему подчинено», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что президентская власть, обладавшая хоть и небольшими полномочиями, тем не менее, была не «пашиняновской», т. е. была сформирована не им. Сейчас же все ветви власти переходят под контроль Пашиняна, и реальной системной альтернативы ему не наблюдается, подчеркнул эксперт.

Напомним, что 31 января вступило в силу заявление об отставке президента страны Армена Саркисяна.