Москва, , 13:52 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян всё время после своего прихода к власти в 2018 году занимался строительством и укреплением своей власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Никол Пашинян Gov.am

«После ухода в оставку президента страны Армена Саркисяна в Армении произошла гомогонезация политической жизни. С 2018 года Пашинян шаг за шагом выстраивал власть под себя. Ему достался чужой политический парламент, чужие политические мэрия и совет старейшин Еревана и старая, сформированная ещё при Роберте Кочаряне, судебная власть. Но теперь всё это ему подчинено», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что президентская власть, обладавшая хоть и небольшими полномочиями, тем не менее, была не «пашиняновской», т. е. была сформирована не им. Сейчас же все ветви власти переходят под контроль Пашиняна, и реальной системной альтернативы ему не наблюдается, подчеркнул эксперт.

Напомним, что 31 января вступило в силу заявление об отставке президента страны Армена Саркисяна.