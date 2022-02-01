Вашингтон, , 08:50 — REGNUM По мнению властей Соединенных Штатов, Иран может в течение нескольких недель достигнуть прорыва в обогащении урана и получить объем последнего, необходимый для создания боезаряда. Об этом 31 января заявил в ходе телефонного спецбрифинга представитель американского Госдепартамента высокого ранга.

Госдеп США

«На мой взгляд, справедливо будет сказать, что, когда речь заходит о способности Ирана получить достаточное количество материала, необходимого для боезаряда, то речь идет о неделях, а не месяцах», — сказал он.

При этом представитель Госдепа указал, что иранские власти могут и не вернуться к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и добавил, что США готовы к такому развитию событий.

«Мы надеемся, что Иран не примет такого решения, но мы готовы к обоим вариантам», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что представители американской стороны, которые ведут переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не смогли сойтись во мнениях.