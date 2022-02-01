Пекин, , 08:49 — REGNUM По данным Министерства культуры и туризма Китая, более 70% живописных мест Китая уровня «А» будут работать в обычном режиме во время недельных новогодних праздников, сообщает агентство Синьхуа.

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Некоторые туристические объекты будут временно закрыты из-за COVID-19 или по сезонным причинам во время праздников, сообщил официальный представитель министерства культуры и туризма Юй Чанго.

Праздник весны или Китайский лунный Новый год в этом году выпал на 1 февраля текущего года.