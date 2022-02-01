Москва, , 08:48 — REGNUM Готовность скоростной автомагистрали, которая объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды, составляет 62%. Об этом 1 февраля сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Юго-Восточная хорда Mos.ru

«Общая протяженность скоростного диаметра, который формируется на базе двух хорд, составит 68 километров. С его открытием в столице появится современная трасса, предназначенная для скоростного транзитного движения машин», — сказал Бочкарёв.

По его словам, по масштабу проект сопоставим с двумя кольцевыми автодорогами — МКАД и ТТК. Сейчас готовность скоростного диаметра составляет 62%, отметил заместитель мэра. При этом первый участок протяженностью 40 километров готов на 82%.

Как сообщало ИА REGNUM, о решении соединить две хорды накануне рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, новая дорога создаст в столице новую транспортную реальность.

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