Баку, , 08:48 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 31 января выявили 2186 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 7232 тестов, что стало «рекордом» для республики. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 658 470 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 625 023 человека, в том числе 764 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 24 713 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8734 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 4943 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 14 204 тестов. Выздоровевшими медики признали 1587 человек. Скончались 20 пациентов с диагнозом COVID-19.