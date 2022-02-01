Хух-Хото, Китай, , 08:45 — REGNUM Жертвами дорожно-транспортного происшествия на севере Китая стали семь человек, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

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Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 9:45 по местного времени 31 января в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщило местное бюро общественной безопасности.

Авария произошла в пограничном городе Эрэн-Хото, когда спортивный внедорожник столкнулся с двумя другими транспортными средствами, когда водитель пытался совершить обгон по заснеженной дороге. Ведется дальнейшее расследование.