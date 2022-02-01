Новосибирск, 1 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области более 39 917 семей получают повышенный размер пособия на на 48 860 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Семья

Размер выплаты был увеличен в 2022 году. Сейчас он составляет от 6619 до 13 238 рублей и зависит от уровня дохода семьи.

Перерасчёт был произведён автоматически.