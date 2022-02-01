Чебоксары, , 08:43 — REGNUM В Чувашии возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего главы одного из поселений Вурнарского района, ранее осуждённого за злоупотребления и взяточничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Чиновник Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал экс-главы Большеяушского сельского поселения Вурнарского района. Следствие полагает, что в январе — апреле 2014 года, а также в декабре 2015 года — апреле 2016 года он составил сфальсифицированные доверенности от имени девяти членов местного сельскохозяйственного производственного кооператива.

По данным следствия, в доверенности внесены сведения о том, что данные граждане якобы уполномочивают его представлять их интересы по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество. Правоохранители также установили, что после этого фигурант уголовного дела составил от имени пострадавших заявления о прекращении их права собственности на земельные доли стоимостью 30 тыс. рублей каждая, зарегистрировав их за сельским поселением.

«Впоследствии часть этих земельных участков злоумышленник передал в аренду своим родственникам, знакомым и другим организациям», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Речь идёт о двух эпизодах.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все детали происшествия.

Правоохранители напоминают, что бывший глава поселения ранее был привлечён к уголовной ответственности за преступление в отношении 30 членов сельхозкооператива. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ), получив пять лет и шесть месяцев условного срока. Также ему назначен штраф в размере десятикратной суммы взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чебоксарах бывшего сотрудника уголовно-исполнительной инспекции уличили в получении взяток от осуждённых. Его также признали виновным в 15-ти эпизодах злоупотреблениями полномочиями, 14-ти эпизодах служебного подлога и мошенничестве. Суд назначил ему два года колонии.

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