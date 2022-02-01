Саратов, , 08:47 — REGNUM В Саратове на улице Шелковичная пострадала женщина в результате схода снежной массы с крыши дома. По факту происшествия ведется доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Чистка крыш Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города вечером 31 января. На женщину упал снег с крыши многоквартирного дома №176. В результате пострадавшая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

В рамках проверки следователи оценят действия (бездействия) лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши жилого дома.

ИА REGNUM напоминает, в январе от схода снега с крыши пострадала 54-летняя жительница Саратова. Женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

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