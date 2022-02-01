Саратов, 1 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Саратове на улице Шелковичная пострадала женщина в результате схода снежной массы с крыши дома. По факту происшествия ведется доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города вечером 31 января. На женщину упал снег с крыши многоквартирного дома №176. В результате пострадавшая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

В рамках проверки следователи оценят действия (бездействия) лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши жилого дома.

ИА REGNUM напоминает, в январе от схода снега с крыши пострадала 54-летняя жительница Саратова. Женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Читайте также: В Саратове от схода снега с крыши пострадала женщина