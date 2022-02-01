Урумчи, Китай, , 08:42 — REGNUM Округ Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая открыл четыре новых международных грузовых маршрута в январе в рамках своих усилий по дальнейшему открытию, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Парк в окрестностях Кашгара, Синьцзян-Уйгурский автономный район David Stanley

Эти маршруты связывают Кашгар с пакистанскими городами Лахор и Исламабад, венгерским Будапештом, а также Льежем в Бельгии, сообщила таможня Кашгара.

«Расположенный в центре евразийского континента, Кашгар стал воротами Китая в Центральную Азию и Южную Азию. Благоприятные географические условия не только экономят затраты на логистику для предприятий, но и эффективно обеспечивают своевременную доставку товаров», — сказал глава Xinjiang Jiaojian Logistics Co., Ltd. Бай Чжаопин.

В последние годы Синьцзян продолжает продвигать строительство, реконструкцию и расширение аэропортов, ускоряет темпы открытия и стремится превратиться в авиационный узел на северо-западе Китая, говорится в сообщении таможни.

Международный аэропорт Кашгара, второй по величине в своем роде в Синьцзяне, служит международным центром авиационной логистики в южном Синьцзяне и важным авиационным каналом для международной торговли между Кашгаром и прилегающими районами.