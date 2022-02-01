Китайский Кашгар открыл четыре новых международных грузовых авиамаршрута
Урумчи, Китай, 1 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Округ Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая открыл четыре новых международных грузовых маршрута в январе в рамках своих усилий по дальнейшему открытию, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.
Эти маршруты связывают Кашгар с пакистанскими городами Лахор и Исламабад, венгерским Будапештом, а также Льежем в Бельгии, сообщила таможня Кашгара.
В последние годы Синьцзян продолжает продвигать строительство, реконструкцию и расширение аэропортов, ускоряет темпы открытия и стремится превратиться в авиационный узел на северо-западе Китая, говорится в сообщении таможни.
Международный аэропорт Кашгара, второй по величине в своем роде в Синьцзяне, служит международным центром авиационной логистики в южном Синьцзяне и важным авиационным каналом для международной торговли между Кашгаром и прилегающими районами.